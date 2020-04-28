Россияне увеличили потребление газа из-за самоизоляции, заявил Новак

"Помимо распространения коронавирусной инфекции на эту ситуацию во многом повлияла достаточно мягкая зима в странах Европы и России. Соответственно, потребность в газе как в топливе для выработки тепла несколько снизилась. Если говорить о нашей стране, то на фоне введенного режима самоизоляции мы видим снижение спроса на газ у промышленных предприятий, и рост потребления со стороны населения", - написал Новак.