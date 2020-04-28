Россияне увеличили потребление газа из-за самоизоляции, заявил Новак

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ видит рост потребления газа со стороны населения из-за введения режима самоизоляции, однако аналогичный показатель по промышленности, напротив, сокращается, сообщил глава ведомства Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
При этом, как на внешнем, так и на внутреннем рынке сейчас в целом наблюдается тенденция к снижению спроса на "голубое топливо", отметил он.
"Помимо распространения коронавирусной инфекции на эту ситуацию во многом повлияла достаточно мягкая зима в странах Европы и России. Соответственно, потребность в газе как в топливе для выработки тепла несколько снизилась. Если говорить о нашей стране, то на фоне введенного режима самоизоляции мы видим снижение спроса на газ у промышленных предприятий, и рост потребления со стороны населения", - написал Новак.
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"Что касается перспектив газового рынка, эксперты ожидают начало подъема спроса на "голубое топливо" в третьем-четвертом квартале текущего года", - добавил министр.
Ранее в апреле замминистра энергетики Павел Сорокин говорил, что ведомство ожидает существенного падения потребления газа в России во втором квартале. По его словам, показатель по первому кварталу упал, в зависимости от сектора, на величины от 5 до 10-12%, причём похожая динамика сохранилась в первые дни апреля. Среди причин он также называл изначально теплую зима, а затем ситуацию с коронавирусом.
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