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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T12:26
https://ria.ru/20200428/1570670797.html
Россияне увеличили потребление газа из-за самоизоляции, заявил Новак
https://cdn23.img.ria.ru/images/155200/68/1552006841_0:0:2866:1613_1036x0_80_0_0_89e7abff0faa5fcb4956873049209728.jpg
РИА Новости

Россияне увеличили потребление газа из-за самоизоляции, заявил Новак

12:26 28.04.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ видит рост потребления газа со стороны населения из-за введения режима самоизоляции, однако аналогичный показатель по промышленности, напротив, сокращается, сообщил глава ведомства Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
При этом, как на внешнем, так и на внутреннем рынке сейчас в целом наблюдается тенденция к снижению спроса на "голубое топливо", отметил он.
"Помимо распространения коронавирусной инфекции на эту ситуацию во многом повлияла достаточно мягкая зима в странах Европы и России. Соответственно, потребность в газе как в топливе для выработки тепла несколько снизилась. Если говорить о нашей стране, то на фоне введенного режима самоизоляции мы видим снижение спроса на газ у промышленных предприятий, и рост потребления со стороны населения", - написал Новак.
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"Что касается перспектив газового рынка, эксперты ожидают начало подъема спроса на "голубое топливо" в третьем-четвертом квартале текущего года", - добавил министр.
Ранее в апреле замминистра энергетики Павел Сорокин говорил, что ведомство ожидает существенного падения потребления газа в России во втором квартале. По его словам, показатель по первому кварталу упал, в зависимости от сектора, на величины от 5 до 10-12%, причём похожая динамика сохранилась в первые дни апреля. Среди причин он также называл изначально теплую зима, а затем ситуацию с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Павел СорокинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
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