В ФНПР призвали снять ограничения из-за COVID-19

"Мы понимаем, что преодолеть вирусную атаку и кризис невозможно, пока не возобновится работа на всех рабочих местах. Мы призываем к скорейшему ослаблению и снятию карантинных мероприятий там, где это позволяет эпидемиологическая обстановка, незамедлительно разумно возобновлять работу предприятий и организаций", - говорится в документе.