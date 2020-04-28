Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T11:59
https://ria.ru/20200428/1570670642.html
В ФНПР призвали снять ограничения из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569767173_0:71:2972:1743_1036x0_80_0_0_a75e83eb601800c25a7d5b7d9552ebf6.jpg
РИА Новости

В ФНПР призвали снять ограничения из-за COVID-19

11:59 28.04.2020
553
© REUTERS / Leonhard FoegerЛюди в защитных масках
Люди в защитных масках
© REUTERS / Leonhard Foeger
Люди в защитных масках. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) отмечают усилия властей по поддержке экономики и граждан, а также призывают к скорейшему снятию ограничений в регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация, следует из текста резолюции первомайской акции профсоюза.
Голосование за резолюцию стартовало 27 апреля.
Ноутбук
21 апреля, 16:03Распространение нового коронавируса
ФНПР заменит первомайские шествия на интернет-акцию
Согласно тексту, размещенному на сайте ФНПР, коронавирус и нарастающий экономический кризис влияют на экономику страны, растет безработица, а недобросовестные работодатели нарушают трудовое законодательство.
В резолюции отмечаются и значительные усилия руководства страны по поддержке экономики и граждан страны. Подчеркивается, что сегодня особая ответственность возложена на руководителей регионов, им даны большие права.
"Мы понимаем, что преодолеть вирусную атаку и кризис невозможно, пока не возобновится работа на всех рабочих местах. Мы призываем к скорейшему ослаблению и снятию карантинных мероприятий там, где это позволяет эпидемиологическая обстановка, незамедлительно разумно возобновлять работу предприятий и организаций", - говорится в документе.
Пустая Никольская улица в Москве
28 апреля, 11:21Распространение нового коронавируса
Мишустин поручил подготовить план по снятию ограничений в России
В нем также отмечается, что едва ли ни большей опасностью, чем коронавирус, являются вседозволенность и безответственность.
"Требуем неукоснительного исполнения Конституции Российской Федерации, норм права, которые защищают достойный труд работника, его рабочее место, гражданские и имущественные права", - добавляется в резолюции.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
20300210
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедерация независимых профсоюзов РоссииОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33В Киргизии продлят режим ЧС из-за коронавируса
15:30Российские дипломаты в Китае возложили венок к мемориалу советским воинам
15:29Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы
15:28Конте поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19 в Италии
15:26В Липецкой области продлили режим самоизоляции
15:26Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
15:23Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в "Ленэкспо"
15:23Новый клип Little Big за три часа набрал более миллиона просмотров
15:22Число жертв коронавируса в мире превысило 270 тысяч
15:21Путин и премьер Италии обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
15:17Лукашенко уверен в правильности избранного Минском пути борьбы с COVID-19
15:16В Роспотребнадзоре рассказали, чем чревата самоизоляция на Волге
15:15Кадеты выяснили судьбу 115 воинов, захороненных в Ростовской области
15:13Саратовский минздрав объяснил отсутствие курилок в COVID-госпиталях
15:12В Россотрудничестве объяснили, почему искажают историю Второй мировой
15:11Совфед рассмотрит 20 мая проект о поддержке ряда отраслей экономики
15:09В Калининградской области введут масочный режим
15:07Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
15:07Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
15:06ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Африке
Лента новостейМолния