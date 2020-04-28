В ФНПР призвали снять ограничения из-за COVID-19

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) отмечают усилия властей по поддержке экономики и граждан, а также призывают к скорейшему снятию ограничений в регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация, следует из текста резолюции первомайской акции профсоюза.
Голосование за резолюцию стартовало 27 апреля.
Согласно тексту, размещенному на сайте ФНПР, коронавирус и нарастающий экономический кризис влияют на экономику страны, растет безработица, а недобросовестные работодатели нарушают трудовое законодательство.
В резолюции отмечаются и значительные усилия руководства страны по поддержке экономики и граждан страны. Подчеркивается, что сегодня особая ответственность возложена на руководителей регионов, им даны большие права.
"Мы понимаем, что преодолеть вирусную атаку и кризис невозможно, пока не возобновится работа на всех рабочих местах. Мы призываем к скорейшему ослаблению и снятию карантинных мероприятий там, где это позволяет эпидемиологическая обстановка, незамедлительно разумно возобновлять работу предприятий и организаций", - говорится в документе.
В нем также отмечается, что едва ли ни большей опасностью, чем коронавирус, являются вседозволенность и безответственность.
"Требуем неукоснительного исполнения Конституции Российской Федерации, норм права, которые защищают достойный труд работника, его рабочее место, гражданские и имущественные права", - добавляется в резолюции.
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