На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 888

Власти Кубани в связи с ситуацией вокруг распространения коронавирса с 31 марта ввели карантин, предполагающий запрет на передвижение по территории края как пешком, так и на транспорте. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который должен был продлиться до 18 апреля, однако власти региона продлили его до 30 апреля в связи с тем, что количество зараженных в регионе продолжало расти.