На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 888

КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Инфицирование коронавирусом ещё 51 человека подтверждено на Кубани за минувшие сутки, количество заражённых достигло 888 человек, сообщает оперативный штаб региона.
Власти Кубани в связи с ситуацией вокруг распространения коронавирса с 31 марта ввели карантин, предполагающий запрет на передвижение по территории края как пешком, так и на транспорте. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который должен был продлиться до 18 апреля, однако власти региона продлили его до 30 апреля в связи с тем, что количество зараженных в регионе продолжало расти.
"В Краснодарском крае подтвержден 51 новый случай заболевания коронавирусом… Таким образом, всего на Кубани подтвердилось 888 случаев заболевания COVID-19, в числе заразившихся 63 ребенка. Скончались 19 пациентов. 145 человек выздоровели и выписаны из больниц, в том числе 13 за последние сутки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. В обсерваторах края размещены в общей сложности 1 156 человек, их состояние удовлетворительное.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.