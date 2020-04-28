В Вологодской области 41 человек вылечился от коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Вологодской области возросло до 41, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Выздоровевших - 41 (+8). Погибших – 0. Количество обследованных - 29827", - написал Кувшинников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор отметил, что, по данным на 28 апреля, в регионе 166 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки шесть новых случаев: один – в Череповце, два – в Вологде, один – в Вологодском районе, один – в Грязовецком районе, один – в Никольском районе.
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