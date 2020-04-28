В Подмосковье более миллиона человек оформили рабочие цифровые пропуска

"Всего 1 053 999 сотрудников юрлиц получили рабочие цифровые пропуска на 28 апреля", - говорится в сообщении.

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Цифровые пропуска начали оформлять в Подмосковье с 15 апреля, всего жители региона оформили более 10 миллионов пропусков, добавили в ведомстве.