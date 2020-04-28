В Подмосковье более миллиона человек оформили рабочие цифровые пропуска

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 1 миллиона человек оформили рабочие цифровые пропуска для передвижения по региону с 15 апреля, сообщили РИА Новости в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Всего 1 053 999 сотрудников юрлиц получили рабочие цифровые пропуска на 28 апреля", - говорится в сообщении.
Цифровые пропуска начали оформлять в Подмосковье с 15 апреля, всего жители региона оформили более 10 миллионов пропусков, добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены на майские праздники. Теперь для передвижения жителям необходим цифровой пропуск. Его можно оформить в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", на Едином портале государственных услуг РФ, а также отправив смс на короткий номер 0250.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.