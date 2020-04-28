Эксперт оценил потери итало-российского бизнеса из-за коронавируса

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Потери итало-российского бизнеса от ограничительных мер, вызванных ситуацией с распространением COVID-19, по предварительным прогнозам, могут составить 1,1-1,2 миллиарда евро, заявил РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Потери итало-российского бизнеса от ограничительных мер, вызванных ситуацией с распространением COVID-19, по предварительным прогнозам, могут составить 1,1-1,2 миллиарда евро, заявил РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани

"Очень сложно оценить в цифрах потери российско-итальянского бизнеса в этот период, так как убытки, которые мы сейчас видим, они еще не окончательные, а частичные, потому что есть бизнес сезонный, который предусматривает закупку сейчас для следующего сезона", - сказал глава ИРТП.

По его словам, у многих компаний убытки фиксируются не моментально, как только начался карантин, а спустя некоторое время, поэтому конкретные цифры по потерям можно будет получить после июня-июля в этом году.

"Но ориентировочно, если прогнозировать общую цифру, я думаю, это будет около 25% от оборота каждой компании, которая работает в этой отрасли. Соответственно, это около 1,1-1,2 миллиарда евро", - отметил Трани.

Многие государства мира, включая страны ЕС, на фоне пандемии коронавируса ввели масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых закрытие границ, ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика серьезно страдает от этой ситуации. Ранее в апреле в британской аналитической компании Oxford Economics не исключили, что ограничения на социально-экономическую жизнь в большинстве стран еврозоны могут начать ослаблять уже к середине мая.