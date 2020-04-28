Фигуранту дела о взрыве газа под Белгородом изменили меру пресечения

Вечером 3 декабря 2019 года на улице Шаландина в Яковлево Белгородской области произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро были госпитализированы. Двух пострадавших женщин разместили в центральной районной больнице Яковлево, у одной из них диагностировали ссадины и ушибы бедер и плеч, у второй - сотрясение головного мозга. В областную больницу были доставлены три женщины с ожогами и мужчина с переломами лицевой части черепа. Одна из получивших ожоги женщин скончалась в больнице. Женщины, госпитализированные в Яковлевскую ЦРБ, были выписаны в удовлетворительном состоянии 10 и 13 декабря. Двух пациенток, остававшихся в ожоговом отделении, выписали перед Новым годом. В больнице продолжал лечение один пострадавший, которого выписали в январе этого года.