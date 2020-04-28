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2020-04-28T11:48
https://ria.ru/20200428/1570670152.html
Фигуранту дела о взрыве газа под Белгородом изменили меру пресечения
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РИА Новости

Фигуранту дела о взрыве газа под Белгородом изменили меру пресечения

11:49 28.04.2020
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкРазбор завалов на месте взрыва газа в Белгородской области
Разбор завалов на месте взрыва газа в Белгородской области
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Разбор завалов на месте взрыва газа в Белгородской области
ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Белгородский областной суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест фигуранту дела о взрыве газа в четырехэтажном доме под Белгородом, говорится в сообщении суда.
Свердловский районный суд Белгорода 17 декабря прошлого года арестовал начальника газовой службы филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в городе Строитель. На следующий день суд заключил под домашний арест двух других обвиняемых - слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования и мастера газовой службы.
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"Суд изменил меру пресечения обвиняемому по уголовному делу о взрыве бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области в декабре 2019 года... Мера пресечения Бухалину А.Т. изменена, избран домашний арест сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Вечером 3 декабря 2019 года на улице Шаландина в Яковлево Белгородской области произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро были госпитализированы. Двух пострадавших женщин разместили в центральной районной больнице Яковлево, у одной из них диагностировали ссадины и ушибы бедер и плеч, у второй - сотрясение головного мозга. В областную больницу были доставлены три женщины с ожогами и мужчина с переломами лицевой части черепа. Одна из получивших ожоги женщин скончалась в больнице. Женщины, госпитализированные в Яковлевскую ЦРБ, были выписаны в удовлетворительном состоянии 10 и 13 декабря. Двух пациенток, остававшихся в ожоговом отделении, выписали перед Новым годом. В больнице продолжал лечение один пострадавший, которого выписали в январе этого года.
Сотрудник МЧС РФ
27 апреля, 08:28
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Следствие выяснило, что в подвале жилого дома скопился газ во взрывоопасной концентрации и проник на первый и второй этажи. Как считают следователи, это произошло из-за незаконных действий представителей филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в городе Строитель, которые "осуществили врезку в трубу" газопровода с нарушениями правил безопасности.
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Белгородский областной судГазпромБелгородская областьБелгородПроисшествия
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