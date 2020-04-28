Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-28T11:45
https://ria.ru/20200428/1570670012.html
Министр Южной Кореи назвал слухи о состоянии Ким Чен Ына "инфодемией"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766929_0:175:2659:1671_1036x0_80_0_0_4c10d768cf2757274a9190869b037271.jpg
РИА Новости

Министр Южной Кореи назвал слухи о состоянии Ким Чен Ына "инфодемией"

11:45 28.04.2020
780
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
ТОКИО, 28 апр - РИА Новости. Министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль назвал "фейком" и "инфодемией" слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына, передало во вторник информационное агентство Ренхап.
Выступая на слушаниях в Национальном собрании, министр заявил, что по данным правительства Южной Кореи, ничего необычного в КНДР не наблюдается.

"Я могу видеть только проявление инфодемии, это очень прискорбно", - заявил Ким Ен Чхоль про слухи о Ким Чен Ыне.

Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
28 апреля, 08:00
Северная Корея без Кима. Что ждет самую закрытую страну
В частности, он напомнил, что телеканал CNN распространил информацию интернет-издания Daily NK о том, что Ким Чен Ыну якобы была сделана операция в Хянсанском медицинском центре недалеко от Пхеньяна.
"Тут нет даже логики. Хянсанский медицинский центр это поликлиника, учреждение, в котором нельзя проводить операции или медицинские процедуры", - приводит агентство слова Ким Ён Чхоля.
Министр призвал посмотреть на ситуацию с точки зрения защитных мер от коронавируса. В КНДР действительно лидер страны не участвовал в нескольких важных мероприятиях в последнее время, но многие мероприятия была также отменены или сокращены из-за распространения инфекции.
Президент США Дональд Трамп
28 апреля, 01:52
Трамп отказался делиться информацией о состоянии Ким Чен Ына
В частности, сессия парламента КНДР - Верховного народного собрания - состоялась 12 апреля в Пхеньяне без участия Ким Чен Ына, а отмечавшийся 15 апреля день рождения первого президента страны Ким Ир Сена прошел без массовых мероприятий на фоне опасений по поводу распространения коронавируса COVID-19
Опрошенные ранее РИА Новости эксперты не считают информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына достоверной, а распространившиеся в интернете впоследствии слухи о его смерти называют маловероятными.
Ранее после сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.
Умереть – не встать. Бронепоезд Ким Чен Ына нашли на запасном пути
27 апреля, 17:56На грани
Умереть – не встать. Бронепоезд Ким Чен Ына нашли на запасном путиКим Чен Ын, затаившись на даче, читает о себе почти некрологи и посмеивается, приговаривая: умереть – не встать. Когда бы еще он узнал все, что о нем думают. Ему, кстати, это должно понравиться.
021000
Ким Ир СенКим Чен ЫнЮжная КореяПхеньянКНДРВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:30Российские дипломаты в Китае возложили венок к мемориалу советским воинам
15:29Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы
15:28Конте поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19 в Италии
15:26В Липецкой области продлили режим самоизоляции
15:26Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
15:23Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в "Ленэкспо"
15:23Новый клип Little Big за три часа набрал более миллиона просмотров
15:22Число жертв коронавируса в мире превысило 270 тысяч
15:21Путин и премьер Италии обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
15:17Лукашенко уверен в правильности избранного Минском пути борьбы с COVID-19
15:16В Роспотребнадзоре рассказали, чем чревата самоизоляция на Волге
15:15Кадеты выяснили судьбу 115 воинов, захороненных в Ростовской области
15:13Саратовский минздрав объяснил отсутствие курилок в COVID-госпиталях
15:12В Россотрудничестве объяснили, почему искажают историю Второй мировой
15:11Совфед рассмотрит 20 мая проект о поддержке ряда отраслей экономики
15:09В Калининградской области введут масочный режим
15:07Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
15:07Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
15:06ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Африке
15:06В Липецкой области 44 человека выздоровели после коронавируса
Лента новостейМолния