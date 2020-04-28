Министр Южной Кореи назвал слухи о состоянии Ким Чен Ына "инфодемией"

Выступая на слушаниях в Национальном собрании, министр заявил, что по данным правительства Южной Кореи, ничего необычного в КНДР не наблюдается.

"Я могу видеть только проявление инфодемии, это очень прискорбно", - заявил Ким Ен Чхоль про слухи о Ким Чен Ыне.

"Тут нет даже логики. Хянсанский медицинский центр это поликлиника, учреждение, в котором нельзя проводить операции или медицинские процедуры", - приводит агентство слова Ким Ён Чхоля.

Министр призвал посмотреть на ситуацию с точки зрения защитных мер от коронавируса. В КНДР действительно лидер страны не участвовал в нескольких важных мероприятиях в последнее время, но многие мероприятия была также отменены или сокращены из-за распространения инфекции.

В частности, сессия парламента КНДР - Верховного народного собрания - состоялась 12 апреля в Пхеньяне без участия Ким Чен Ына, а отмечавшийся 15 апреля день рождения первого президента страны Ким Ир Сена прошел без массовых мероприятий на фоне опасений по поводу распространения коронавируса COVID-19

Опрошенные ранее РИА Новости эксперты не считают информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына достоверной, а распространившиеся в интернете впоследствии слухи о его смерти называют маловероятными.