Министр Южной Кореи назвал слухи о состоянии Ким Чен Ына "инфодемией"

ТОКИО, 28 апр - РИА Новости. Министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль назвал "фейком" и "инфодемией" слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына, передало во вторник информационное агентство Ренхап.
Выступая на слушаниях в Национальном собрании, министр заявил, что по данным правительства Южной Кореи, ничего необычного в КНДР не наблюдается.
"Я могу видеть только проявление инфодемии, это очень прискорбно", - заявил Ким Ен Чхоль про слухи о Ким Чен Ыне.
28 апреля, 08:00Северная Корея без Кима. Что ждет самую закрытую страну
В частности, он напомнил, что телеканал CNN распространил информацию интернет-издания Daily NK о том, что Ким Чен Ыну якобы была сделана операция в Хянсанском медицинском центре недалеко от Пхеньяна.
"Тут нет даже логики. Хянсанский медицинский центр это поликлиника, учреждение, в котором нельзя проводить операции или медицинские процедуры", - приводит агентство слова Ким Ён Чхоля.
Министр призвал посмотреть на ситуацию с точки зрения защитных мер от коронавируса. В КНДР действительно лидер страны не участвовал в нескольких важных мероприятиях в последнее время, но многие мероприятия была также отменены или сокращены из-за распространения инфекции.
28 апреля, 01:52Трамп отказался делиться информацией о состоянии Ким Чен Ына
В частности, сессия парламента КНДР - Верховного народного собрания - состоялась 12 апреля в Пхеньяне без участия Ким Чен Ына, а отмечавшийся 15 апреля день рождения первого президента страны Ким Ир Сена прошел без массовых мероприятий на фоне опасений по поводу распространения коронавируса COVID-19
Опрошенные ранее РИА Новости эксперты не считают информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына достоверной, а распространившиеся в интернете впоследствии слухи о его смерти называют маловероятными.
Ранее после сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.