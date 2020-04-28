В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1660

ХЕЛЬСИНКИ, 28 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 13, достигнув 1,66 тысячи человек, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1660 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 49 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находится 91 пациент, из них девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 50 человек, 240 пациентов были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
По-прежнему будут закрыты школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.