В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1660

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1660 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 49 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находится 91 пациент, из них девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 50 человек, 240 пациентов были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.