Эксперт оценил развитие ситуации в Донбассе

"Думаю, что прямых договоренностей не стоит ожидать. Скорее всего, будет приветствоваться обмен захваченными лицами. Скорее всего, будут говорить об имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. На предстоящей встрече, возможно, будут зафиксированы разногласия, которые обострились после последней "нормандской" встречи. Но какого-то прогресса или движения вперед не будет", - сказал Бортник РИА Новости во вторник.