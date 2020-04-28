Эксперт оценил развитие ситуации в Донбассе

КИЕВ, 28 апр - РИА Новости. Прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе не стоит ожидать после встречи глав МИД "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина), стороны могут озвучить ориентировочную дату встречи лидеров стран, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
"Думаю, что прямых договоренностей не стоит ожидать. Скорее всего, будет приветствоваться обмен захваченными лицами. Скорее всего, будут говорить об имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. На предстоящей встрече, возможно, будут зафиксированы разногласия, которые обострились после последней "нормандской" встречи. Но какого-то прогресса или движения вперед не будет", - сказал Бортник РИА Новости во вторник.
Вместе с тем политолог считает, что главы МИД стран-участников "нормандского формата" могут озвучить ориентировочную дату встречи лидеров "нормандской четверки". По его мнению, такая встреча может пройти только после спада эпидемии коронавируса COVID-19, поскольку сейчас главы государств в первую очередь заняты внутренней повесткой дня.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.