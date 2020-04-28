На Ямале построят 25 новых школ

Строительство детских садов и школ на Ямале находится под особым контролем у главы региона. Сейчас строители работают на площадках 29 детских садов и 32 школ. Всего в округе продолжается строительство 125 социально значимых объектов. Из них 65 относятся к образовательной сфере, 11 – к сфере культуры, 26 - к здравоохранению, два – к социальной политике, 21 – к физической культуре и спорту.

Не снижаются на Ямале и темпы жилищного строительства. Под программы переселения возводят 182 многоквартирных жилых дома. За первый квартал 2020 года было введено в эксплуатацию 7,548 тысячи квадратных метра жилья, в том числе многоквартирный жилой дом в Салехарде. В апреле был сдан в эксплуатацию дом на 93 квартиры в Губкинском. В ближайшее время запланированы к вводу в эксплуатацию четыре жилых дома на 249 квартир в микрорайоне Коротчаево (город Новый Уренгой). Только в этом году планируется переселить из аварийного фонда 3300 ямальских семей, уточняют власти.