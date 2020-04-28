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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-04-28T11:36
https://ria.ru/20200428/1570669591.html
На Ямале построят 25 новых школ
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1036x0_80_0_0_dfa43ccd2524a1132be0bfdc87d46477.jpg
РИА Новости

На Ямале построят 25 новых школ

11:36 28.04.2020
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Двадцать пять новых школ построят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в ближайшие четыре года, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Год назад мы начали строить на Ямале 31 детский сад. В этом году в эксплуатацию должны быть введены 20 из них, в новые садики пойдут почти пять тысяч маленьких ямальцев. Следующий шаг — строительство современных школ. Всего в ближайшие четыре года построим 25 новых школ", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
Дмитрий Артюхов
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Строительство детских садов и школ на Ямале находится под особым контролем у главы региона. Сейчас строители работают на площадках 29 детских садов и 32 школ. Всего в округе продолжается строительство 125 социально значимых объектов. Из них 65 относятся к образовательной сфере, 11 – к сфере культуры, 26 - к здравоохранению, два – к социальной политике, 21 – к физической культуре и спорту.
Наиболее крупные школы строятся в Салехарде, Губкинском, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске, а также в Ямальском и Тазовском районах. В Салехарде строятся две школы в сумме на 2075 мест, одна из них будет с бассейном. В Ноябрьске и Новом Уренгое, в микрорайонах Радужный и Тундровый, также возводятся школы с бассейном на 1200 мест каждая.
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"В наибольшей степени готовности находятся детские сады, строящиеся по программе муниципально-частного партнерства. Это по три детских сада в Пуровском районе и Салехарде, на 240 мест каждый. По два сада в городах Ноябрьск и Губкинский, по одному - в Новом Уренгое и поселке Аксарка. Кроме того, в высокой степени готовности находится ряд жилых домов", – цитирует пресс-служба директора департамента строительства и жилищной политики округа Юрия Теряева.
Не снижаются на Ямале и темпы жилищного строительства. Под программы переселения возводят 182 многоквартирных жилых дома. За первый квартал 2020 года было введено в эксплуатацию 7,548 тысячи квадратных метра жилья, в том числе многоквартирный жилой дом в Салехарде. В апреле был сдан в эксплуатацию дом на 93 квартиры в Губкинском. В ближайшее время запланированы к вводу в эксплуатацию четыре жилых дома на 249 квартир в микрорайоне Коротчаево (город Новый Уренгой). Только в этом году планируется переселить из аварийного фонда 3300 ямальских семей, уточняют власти.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалНоябрьскПуровский районОбщество
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