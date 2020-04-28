В Ростовской области вылечились от коронавируса 49 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Почти 50 человек, заболевших коронавирусной инфекцией в Почти 50 человек, заболевших коронавирусной инфекцией в Ростовской области , на сегодняшний день выздоровели и выписаны из больниц, сообщил на брифинге начальник управления информационной политики правительства региона Сергей Тюрин.

По данным на 28 апреля, в регионе зарегистрировано 778 случаев заболевания коронавирусом. Из них 64 – за последние сутки. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 18,5.

"Выздоровели 49 человек. Двое умерли", - сказал Тюрин, добавив, что в тяжелом состоянии находятся пять пациентов, в обсервации – 34 человека.

Всего в регионе проведено более 27 тысяч тестов на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек.