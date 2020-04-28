Киев не готов к встрече глав МИД "нормандского формата", заявили в ЛНР

"Трудно ждать реальных достижений от переговоров, если главный виновник конфликта подходит к встрече в "нормандском формате" на уровне министров не выполнив практически ничего из обязательств, взятых на себя по итогам саммита в Париже… Это промежуточная, или контрольная встреча, где больше зависит от представителей Германии и Франции, как они оценят и отнесутся к бездействию Киева и какие в связи с этим шаги предложат", - заявил Мирошник РИА Новости.