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2020-04-28T11:35
https://ria.ru/20200428/1570669471.html
Киев не готов к встрече глав МИД "нормандского формата", заявили в ЛНР
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РИА Новости

Киев не готов к встрече глав МИД "нормандского формата", заявили в ЛНР

11:35 28.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко Родион Мирошник
 Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник считает, что Киев подходит к встрече глав МИД в "нормандском формате" не выполнив обязательств.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге заявил, что встреча глава МИД "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг.
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"Трудно ждать реальных достижений от переговоров, если главный виновник конфликта подходит к встрече в "нормандском формате" на уровне министров не выполнив практически ничего из обязательств, взятых на себя по итогам саммита в Париже… Это промежуточная, или контрольная встреча, где больше зависит от представителей Германии и Франции, как они оценят и отнесутся к бездействию Киева и какие в связи с этим шаги предложат", - заявил Мирошник РИА Новости.
По словам Мирошника, более чем за четыре месяца, с момента саммита стран "нормандской четверки", нет продвижения в вопросах безопасности: продолжаются обстрелы и участки разведения так и не согласованы, нет практических шагов по открытию новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, нет "совершенно никаких шагов в направлении политического урегулирования".
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"Когда нет политической воли для выполнения обязательств, любые договоренности обесцениваются. Какой смысл договариваться, если оппонент не держит слово?! Если смотреть на заявление Кулеба, то по сути оно звучит так: "Эти договоренности уже устарели, давайте новые!", - сказал Мирошник.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1210001
Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникДмитрий КулебаДонбассПарижБерлин (город)В мире
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