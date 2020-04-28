Киев не готов к встрече глав МИД "нормандского формата", заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник считает, что Киев подходит к встрече глав МИД в "нормандском формате" не выполнив обязательств.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге заявил, что встреча глава МИД "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг.
"Трудно ждать реальных достижений от переговоров, если главный виновник конфликта подходит к встрече в "нормандском формате" на уровне министров не выполнив практически ничего из обязательств, взятых на себя по итогам саммита в Париже… Это промежуточная, или контрольная встреча, где больше зависит от представителей Германии и Франции, как они оценят и отнесутся к бездействию Киева и какие в связи с этим шаги предложат", - заявил Мирошник РИА Новости.
По словам Мирошника, более чем за четыре месяца, с момента саммита стран "нормандской четверки", нет продвижения в вопросах безопасности: продолжаются обстрелы и участки разведения так и не согласованы, нет практических шагов по открытию новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, нет "совершенно никаких шагов в направлении политического урегулирования".
"Когда нет политической воли для выполнения обязательств, любые договоренности обесцениваются. Какой смысл договариваться, если оппонент не держит слово?! Если смотреть на заявление Кулеба, то по сути оно звучит так: "Эти договоренности уже устарели, давайте новые!", - сказал Мирошник.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения