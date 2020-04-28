В Татарстане число заболевших коронавирусом приблизилось к 700

Велосипедисты в защитных медицинских масках на пустынной улице в Казани

Велосипедисты в защитных медицинских масках на пустынной улице в Казани

КАЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 65 жителей Татарстана, 59 из них проходят лечение на дому ввиду легкой степени заболевания, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике составило 697, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"В Республике Татарстан сегодня подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции: шесть человек госпитализированы, 59 проходят лечение на дому, у них легкая или бессимптомная форма", - сказала Галимова журналистам.

По ее информации, семь случаев являются завозными, 58 – контакты с ранее заболевшими. В числе заболевших восемь несовершеннолетних (до 18 лет), 18 человек в возрастной группе от 30 до 50 лет, по 12 человек в возрастных группах от 18 до 30 и от 50 до 60 лет, три человека старше 80 лет. Больше всего заболевших зарегистрировано в Казани – 21 человек, Набережных Челнах – шесть.

За последние сутки выписаны трое выздоровевших, за весь период излечившихся от коронавируса в республике 78 человек.

Ранее Галимова сообщила о первом в Татарстане случае смерти пациента с COVID-19 – у мужчины 1950 года рождения заболевание протекало в тяжелой форме.

По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров. Передвигаться по улицам могут работники системообразующих предприятий, их поставщиков и подрядчиков, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо по неотложным целям со специальным смс-пропуском.

Ранее был введен запрет на проведение всех мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных организаций. Учеба в школах и вузах ведётся дистанционно. В республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков.