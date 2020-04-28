ГУ МЧС отреагирует на все нарушения на горевшем полигоне ТБО под Майкопом

Полигон твердых бытовых отходов загорелся в минувшую субботу в пригороде Майкопа, площадь пожара, по данным ГУМЧС, составила 2 гектара, потушили его лишь наутро. Основной причиной распространения огня на полигоне ведомство назвало нарушение технологического процесса захоронения мусора. Кроме того, начальник ГУМЧС по Адыгее Александр Зыбкин рассказал, что пожарным не сразу удалось приступить к тушению, потому что работники полигона не пускали их на территорию.