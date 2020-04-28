ГУ МЧС отреагирует на все нарушения на горевшем полигоне ТБО под Майкопом

КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Все нарушения руководства полигона ТБО под Майкопом, где горел мусор, а сотрудники объекта не пускали пожарных на тушение, без реагирования не останутся, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Адыгее.
Полигон твердых бытовых отходов загорелся в минувшую субботу в пригороде Майкопа, площадь пожара, по данным ГУМЧС, составила 2 гектара, потушили его лишь наутро. Основной причиной распространения огня на полигоне ведомство назвало нарушение технологического процесса захоронения мусора. Кроме того, начальник ГУМЧС по Адыгее Александр Зыбкин рассказал, что пожарным не сразу удалось приступить к тушению, потому что работники полигона не пускали их на территорию.
"Все нарушения со стороны руководства объекта без реагирования не останутся", - заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По информации ГУМЧС, площадь полигона составляет 20 гектаров, глубина пролегания мусора – 17 метров, объем мусорных масс - около 2 кубических километров; оператором полигона выступает ООО "Транссервис".