В МЧС назвали причину пожара на полигоне ТБО под Майкопом

КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Пожарные выявили ряд нарушений после проверки горевшего в субботу полигона твердых бытовых отходов под Майкопом, основной причиной пожара стало нарушение технологии захоронения мусора, сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике Адыгея.
В минувшую сообщалось, что полигон твердых бытовых отходов загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в пригороде Майкопа в Адыгее. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю по республике, итоговая площадь возгорания составила 2 гектара.
"При проверке сообщения о пожаре выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности, допущенных администрацией объекта при эксплуатации строений на территории полигона, составлены административные протоколы. Основной причиной распространения пожара на полигоне является нарушение технологического процесса захоронения, не проводилось послойное чередование твердых коммунальных отходов и инертных (негорючих) материалов", - сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике.