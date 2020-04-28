В МЧС назвали причину пожара на полигоне ТБО под Майкопом

"При проверке сообщения о пожаре выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности, допущенных администрацией объекта при эксплуатации строений на территории полигона, составлены административные протоколы. Основной причиной распространения пожара на полигоне является нарушение технологического процесса захоронения, не проводилось послойное чередование твердых коммунальных отходов и инертных (негорючих) материалов", - сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике.