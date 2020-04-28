Свердловские медики оценили состояние пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии в Свердловской области возросло на два, до 19 человек, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
По данным на 28 апреля, в Свердловской области зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 85 – за последние сутки. Ранее сообщалось о 17 пациентах, находящихся в тяжелом состоянии.
"Состояние 19 госпитализированных с COVID-19 врачи оценивают как тяжелое, 54 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии. Выписано за минувшие сутки еще 11 человек. Всего свердловские врачи вылечили 108 человек", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что новые заболевшие выявлены в Екатеринбурге, Полевском, Камышлове, Тугулыме, Красноуфимске и Первоуральске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.