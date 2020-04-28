ПФР опроверг сообщения, что из-за ошибки фонда россиянам не дают пособие

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пенсионный фонд России опроверг данные СМИ о том, что из-за ошибки Пенсионный фонд России опроверг данные СМИ о том, что из-за ошибки ПФР россияне не могут оформить статус безработных, сообщила пресс-служба фонда.

"Пенсионный фонд России опровергает сообщение информагентства "Ура.ру" о том, что из-за ошибки ПФР россияне не могут встать на биржу труда и оформить статус безработных", — говорится в сообщении фонда.

Согласно ему, сведения об увольнении и размере зарплаты надлежащим образом передаются ПФР в систему межведомственного электронного взаимодействия. Из системы в том числе берется информация для определения статуса безработного и принятия решения о назначении пособия по безработице.

Как подчеркнули в фонде, в случае, о котором говорится в журналистском материале, сведения ПФР переданы корректно, без ошибок и поэтому не могут являться причиной отказа в определении статуса безработного и назначении пособия.