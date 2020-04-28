На Филиппинах число заразившихся коронавирусом достигло 7958

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом на Филиппинах приблизилось к 8 тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны в Facebook.
За сутки был выявлен 181 новый случай, число заражений возросло с 7 777 до 7 958. Кроме того, за сутки скончались 19 человек, общее количество летальных исходов достигло 530.
По данным минздрава, выздоровели в общей сложности 975 пациента (+43 человека за сутки).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.