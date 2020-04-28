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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T14:04
https://ria.ru/20200428/1570668766.html
Мишустин поручил подготовить план по снятию ограничений в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570198987_0:231:3098:1973_1036x0_80_0_0_41d2efa3ef88f513a9997fe99a35d7b3.jpg
РИА Новости

Мишустин поручил подготовить план по снятию ограничений в России

11:21 28.04.2020 (обновлено: 14:04 28.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустая Никольская улица в Москве
Пустая Никольская улица в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой до 29 апреля определиться с концепцией снятия или смягчения мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Кроме того, до 30-го числа Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор должны представить расчеты по увеличению объема коечного фонда регионов, находящихся в зоне риска по COVID-19, "с применением повышающих коэффициентов" для субъектов в составе ЦФО и городов-миллионников. При этом нужно будет учесть разные сценарии развития пандемии.
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Ведомствам также поручили проработать критерии для перевода пациентов с коронавирусом, которые сейчас находятся в перепрофилированных под них больницах, в другие медучреждения или на амбулаторное лечение.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая. По ее мнению, Россия сможет избежать пика заражения, если граждане останутся дома во время майских праздников и не нарушат режим самоизоляции.

Распространение коронавирусного заболевания

По последним данным, число заболевших COVID-19 в России достигло 93 558 (прирост за сутки +7,4%), умерли 867 человек, вылечились 8456.
В большинстве регионов продолжает действовать режим всеобщей изоляции, а в Москве, помимо этого, введена система пропусков. Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.
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В мире, согласно статистике ВОЗ, зафиксировано свыше 2,8 миллиона инфицированных, 198 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более трех миллионов человек в 185 странах, 211 тысяч погибли.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция. Россия заняла восьмую строчку — обогнав Иран и Китай.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Да пора отменять, с нашими людьми все эти меры бесполезны. Ещё и самые социально ответственные больше всех страдают. Народ и на пасху в церкви набился и на шашлыки, и в родительский день толпы на кладбищах, бедная милиция их гонять устала. Всю коммуналку ещё за месяц на колени поставили с платежами. Пора заканчивать это шапито.
28 апреля, 12:42
Вадим Ванюков
627015231
я- за. надоело уже.
28 апреля, 12:31
Я В ТАНКЕ
72000721
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