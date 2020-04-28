Мишустин поручил подготовить план по снятию ограничений в России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Председатель правительства Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой до 29 апреля определиться с концепцией снятия или смягчения мер, введенных из-за распространения коронавируса.

Кроме того, до 30-го числа Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор должны представить расчеты по увеличению объема коечного фонда регионов, находящихся в зоне риска по COVID-19, "с применением повышающих коэффициентов" для субъектов в составе ЦФО и городов-миллионников. При этом нужно будет учесть разные сценарии развития пандемии.

Ведомствам также поручили проработать критерии для перевода пациентов с коронавирусом, которые сейчас находятся в перепрофилированных под них больницах, в другие медучреждения или на амбулаторное лечение.

, если граждане останутся дома во время майских праздников и не нарушат режим самоизоляции. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая. По ее мнению, Россия сможет избежать пика зараженияесли граждане останутся дома во время майских праздников и не нарушат режим самоизоляции.

Распространение коронавирусного заболевания

По последним данным, число заболевших COVID-19 в России достигло 93 558 (прирост за сутки +7,4%), умерли 867 человек, вылечились 8456.

В большинстве регионов продолжает действовать режим всеобщей изоляции, а в Москве, помимо этого, введена система пропусков. Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.

В мире, согласно статистике ВОЗ, зафиксировано свыше 2,8 миллиона инфицированных, 198 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более трех миллионов человек в 185 странах, 211 тысяч погибли.

На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия , Франция, Германия, Великобритания, Турция. Россия заняла восьмую строчку — обогнав Иран и Китай.