ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Курганская область продлила приостановку авиасообщения до 15 мая, ранее все рейсы были отменены до 30 апреля, сообщил региональный оперштаб по недопущению распространения коронавируса

Как сообщалось, с 9 по 30 апреля 2020 года регулярные рейсы по всем направлениям в/из аэропорта Кургана выполняться не будут. На это время здание аэровокзального комплекса будет закрыто.

"Оперативный штаб Курганской области по недопущению распространения коронавируса рассмотрел вопрос о возможности продолжения приостановления авиаперевозок из аэропорта Кургана до 15 мая", - говорится в сообщении.

Билеты c 1 мая по 15 мая 2020 года на официальном сайте авиакомпании и в авиакассах не продаются, уточняется в сообщении.

Оперштаб добавил, что авиакомпания " ЮТэйр " приостановила полеты. Также в пресс-службе аэропорта Курган РИА Новости уточнили, что приостановила все перевозки в Курган авиакомпания Nordwind, которая запустила рейсы в город с февраля.

По данным оперштаба, в Курганской области на 27 апреля общее число заболевших коронавирусом составило 39 человек.