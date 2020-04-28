В Брянской области умерли еще два пациента с коронавирусом

БРЯНСК, 28 апр - РИА Новости. Число жителей Брянской области, умерших с диагнозом COVID-19, достигло шести, во вторник стало известно о смерти ещё двух мужчин, сообщает правительство региона.
"Шесть человек скончались от коронавирусной инфекции и осложнений, вызванных заболеванием, в Брянской области с начала пандемии. COVID-19 унес жизни еще двух мужчин — одному из них было 56 лет, другому — 71 год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба мужчины страдали тяжелыми хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти их.
По данным на утро вторника, в Брянской области число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 668. Сообщается также о 125 выздоровевших.
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