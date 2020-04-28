Минздрав разрешил клинические исследования препарата для лечения COVID-19

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Минздрав выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение клинических испытаний препарата фавипиравир для лечения коронавирусной инфекции , сообщили в пресс-службе ведомства.

О каком производителе идет речь, не уточняется. Исследование заявлено как "адаптивное многоцентровое рандомизированное открытое сравнительное клиническое". Проводить его будут в 17 клиниках, расположенных в разных регионах. Экспертам предстоит оценить эффективность и безопасность лекарства.

О фавипиравире известно, что его разработали как противогриппозный препарат с эффективностью против тяжелых инфекций, вызванных высокой вирусной нагрузкой. По данным китайских ученых, он показал эффективность при лечении пациентов с COVID-19, добавили в Минздраве.

В России, по последним данным, число инфицированных достигло 93 558 (прирост за сутки +7,4%), умерли 867 человек, поправились 8456.