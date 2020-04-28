В Польше число случаев коронавируса превысило 12 тысяч

ВАРШАВА, 28 апр – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией Польше превысило 12 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, с вечера вторника до утра среды выявлены 187 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных составляет 12089.

За ночь скончались восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Общее количество летальных случаев составило 570.

В настоящее время в Польше в связи коронавирусной инфекцией госпитализированы 2934 человека, 82643 человека находятся на карантине, 2655 - выздоровели.

В Польше введен режим эпидемии. Правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.