В китайском Ухане туристы смогут посещать достопримечательности

Башня Желтого Журавля на Змеиной Горе в городе Ухань.

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В китайском Ухане открывается доступ к достопримечательностям, В китайском Ухане открывается доступ к достопримечательностям, сообщает The Star.

В городе, сильнее всего пострадавшем от вспышки коронавируса, 29 апреля откроется доступ для туристов к главной достопримечательности – башне Желтого Журавля.

Живописный парк будет работать с 8:30 до 17:00, посетить его ежедневно смогут не более 5400 гостей.