В китайском Ухане туристы смогут посещать достопримечательности

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В китайском Ухане открывается доступ к достопримечательностям, сообщает The Star.
В городе, сильнее всего пострадавшем от вспышки коронавируса, 29 апреля откроется доступ для туристов к главной достопримечательности – башне Желтого Журавля.
Живописный парк будет работать с 8:30 до 17:00, посетить его ежедневно смогут не более 5400 гостей.
Туристы могут заранее забронировать билеты онлайн и отсканировать свое удостоверение личности или QR-код на входе в парк, после проверки температуры и предоставления зеленого кода здоровья.
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