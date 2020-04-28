Цена на нефть марки WTI упала до 10,13 доллара за баррель

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Цены на американскую нефть марки WTI продолжают падать, свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 11:01 (мск) июньские фьючерсы WTI дешевеют на 18,15%, до 10,46 доллара. При этом минутами ранее они опускались на 20,5%, до 10,13 доллара.

Стоимость североморской смеси марки Brent с поставками в июле падает на 3,03%, до 22,37 доллара за баррель, в июне — на 3,5%, до 19,32 доллара.

Инвесторы обращают внимание на рост запасов нефти и низкий спрос на нее в связи с пандемией коронавируса, которая продолжает влиять на мировую экономику. По данным Минэнерго США , запасы на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за неделю с 13 по 17 апреля увеличились на 4,7 миллиона баррелей, до 59,7 миллиона.

"На этой неделе все внимание будет уделено показателям запасов нефти и, в частности, в Кушинге, центре доставки нефти марки WTI. Если мы увидим рост запасов, аналогичный последним нескольким неделям, то, вероятно, полная загрузка терминала в Кушинге будет достигнута в первой половине мая, что удержит медвежье давление на рынок", — заявил аналитик ING Уоррен Паттерсон.

Ситуация с ценами на нефть

Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК +, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге цены упали более чем в два раза.

Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. Страны — члены организации по итогам видеоконференции 12 апреля договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.