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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-28T12:05
https://ria.ru/20200428/1570668275.html
Цена на нефть марки WTI упала до 10,13 доллара за баррель
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570393236_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4e08dac8da1bfffda336228d25d7762b.jpg
РИА Новости

Цена на нефть марки WTI упала до 10,13 доллара за баррель

11:12 28.04.2020 (обновлено: 12:05 28.04.2020)
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© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
© AP Photo / Sue Ogrocki
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Цены на американскую нефть марки WTI продолжают падать, свидетельствуют данные торгов.
Так, по состоянию на 11:01 (мск) июньские фьючерсы WTI дешевеют на 18,15%, до 10,46 доллара. При этом минутами ранее они опускались на 20,5%, до 10,13 доллара.
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Стоимость североморской смеси марки Brent с поставками в июле падает на 3,03%, до 22,37 доллара за баррель, в июне — на 3,5%, до 19,32 доллара.
Инвесторы обращают внимание на рост запасов нефти и низкий спрос на нее в связи с пандемией коронавируса, которая продолжает влиять на мировую экономику. По данным Минэнерго США, запасы на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за неделю с 13 по 17 апреля увеличились на 4,7 миллиона баррелей, до 59,7 миллиона.
"На этой неделе все внимание будет уделено показателям запасов нефти и, в частности, в Кушинге, центре доставки нефти марки WTI. Если мы увидим рост запасов, аналогичный последним нескольким неделям, то, вероятно, полная загрузка терминала в Кушинге будет достигнута в первой половине мая, что удержит медвежье давление на рынок", — заявил аналитик ING Уоррен Паттерсон.
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Ситуация с ценами на нефть

Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге цены упали более чем в два раза.
Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. Страны — члены организации по итогам видеоконференции 12 апреля договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.
Однако, по данным Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+, которое начнет действовать 1 мая, не способно компенсировать падение спроса в мире, но может привести к началу сокращения запасов во втором полугодии на фоне избытка сырья.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)BrentСШАНефтьЭкономика
Популярные комментарии
Это вам товарищи американцы за Северный Поток 2 ответка прилетела. Получите и распишитесь.
28 апреля, 14:53
СССергей Смирнов
25400242
Вообще-то это цена на американскую нефть, российская сегодня стабильна. Американская WTI дешевеет потому что у них нет возможности её из страны вывозить, нет экспортной инфраструктуры, а хранилища все переполнены. А у российской нефти на тему перевозки и экспорта всё нормально, поэтому и цена в два с половиной раза выше. Российские нефтяные компании даже растут сегодня на биржах.
28 апреля, 15:19
СССергей Смирнов
20711036
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