В Липецкой области отремонтируют две поселковые дороги

ЛИПЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Две дороги в Грязинском районе Липецкой области отремонтируют в этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил глава региона . Две дороги в Грязинском районе Липецкой области отремонтируют в этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов

По его словам, необходимо привести в порядок дорожное полотно, включая барьерные ограждения и остановки.

Артамонов отметил, что обе дороги давно нуждались в серьезном ремонте, в связи с интенсивностью дорожного движения и увеличением грузоподъемности транспорта.

Современные грузовики могут перевозить более 60 тонн груза, а в сезон уборки урожая они едут сотнями. Это напрямую отражается на сроках эксплуатации дорожного полотна.

По словам главы региона, дорожники уже приступили к работам. Стоимость контракта на ремонт и содержание почти пятикилометрового участка одной из автодорог составляет - 38,6 миллиона рублей, второй восьмикилометровой дороги – 58,4 миллиона рублей. Работы должны быть завершены в августе.