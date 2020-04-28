В Липецкой области отремонтируют две поселковые дороги

ЛИПЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Две дороги в Грязинском районе Липецкой области отремонтируют в этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, необходимо привести в порядок дорожное полотно, включая барьерные ограждения и остановки.
Артамонов отметил, что обе дороги давно нуждались в серьезном ремонте, в связи с интенсивностью дорожного движения и увеличением грузоподъемности транспорта.
Современные грузовики могут перевозить более 60 тонн груза, а в сезон уборки урожая они едут сотнями. Это напрямую отражается на сроках эксплуатации дорожного полотна.
По словам главы региона, дорожники уже приступили к работам. Стоимость контракта на ремонт и содержание почти пятикилометрового участка одной из автодорог составляет - 38,6 миллиона рублей, второй восьмикилометровой дороги – 58,4 миллиона рублей. Работы должны быть завершены в августе.
"Без разветвлённой дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые ставит перед нашим регионом время: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность Липецкой области", – сказал Артамонов.