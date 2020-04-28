В Подмосковье минздрав запустил телеконсультации для беременных

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Минздрав Московской области запустил телеконсультации для беременных женщин с целью сохранить здоровье будущих матерей и их детей из-за угрозы заражения COVID-19, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.
"Мы понимаем, в каком эмоциональном напряжении находятся наши беременные пациентки. Поэтому на время сложной эпидемиологической обстановки мы запустили сервис онлайн-консультаций. Будущим мамам на электронную почту направлены письма с предложением получить телемедицинскую консультацию врачей ведущих перинатальных центров Московской области", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, специалист ответит на вопросы, оценит состояние, даст рекомендации, при необходимости пригласит на консультацию. Подробная инструкция по использованию услуги будет содержаться в электронных письмах. Самое главное – зарегистрироваться на портале Госуслуг, добавила министр.
В ведомстве рассказали, что электронные письма с предложением пройти телемедицинскую консультацию получат порядка 36 тысяч будущих мам Московской области, 5 тысяч уже имели возможность воспользоваться услугой.
"В Подмосковье продолжают развиваться электронные сервисы. Ранее Минздрав Московской области организовал онлайн-консультации врачей для пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции на дому, а также для жителей Подмосковья, находящихся на карантине. Всего с 17 апреля врачами оказано более 1 тысячи консультаций. Аудитория сервиса будет расширяться и в дальнейшем", - рассказали в пресс-службе.
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