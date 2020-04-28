В Подмосковье минздрав запустил телеконсультации для беременных

"В Подмосковье продолжают развиваться электронные сервисы. Ранее Минздрав Московской области организовал онлайн-консультации врачей для пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции на дому, а также для жителей Подмосковья, находящихся на карантине. Всего с 17 апреля врачами оказано более 1 тысячи консультаций. Аудитория сервиса будет расширяться и в дальнейшем", - рассказали в пресс-службе.