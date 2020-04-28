В Бишкеке и ряде районов Киргизии продлят режим ЧП

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, режим чрезвычайного положения будет продлен в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинском районе Нарынской области", - цитирует президента его пресс-служба.

Число инфицированных COVID-19 в республике достигло 708 человек, из них 185 - медработники. Восемь человек погибли. Выздоровели 416 человек.