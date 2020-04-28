В Бишкеке и ряде районов Киргизии продлят режим ЧП

БИШКЕК, 28 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения в столице и ряде районов Киргизии будет продлен до 10 мая, заявил во вторник на заседании Совета безопасности республики президент страны Сооронбай Жээнбеков.
"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, режим чрезвычайного положения будет продлен в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинском районе Нарынской области", - цитирует президента его пресс-служба.
Как уточнили в аппарате президента, режим ЧП будет продлен до 10 мая включительно. В городе Нарын, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области и Сузакском районе Джалал-Абадской области введенный ранее режим ЧП продлеваться не будет.
Число инфицированных COVID-19 в республике достигло 708 человек, из них 185 - медработники. Восемь человек погибли. Выздоровели 416 человек.
В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф