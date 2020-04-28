В Татарстане умер первый пациент с COVID-19

Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке

КАЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Первый случай смерти пациента с коронавирусом подтверждён в Татарстане, заболевание у мужчины 1950 года рождения протекало в тяжелой форме, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"В Республике Татарстан первое подтверждение смерти пациента с COVID-19. 27 апреля в набережночелнинской больнице скончался мужчина 1950 года рождения", - сказала Галимова журналистам.

По информации Галимовой, 13 апреля мужчина был госпитализирован в набережночелнинскую инфекционную больницу, с 15 апреля находился на стационарном лечении в городской больнице N2 с диагнозом "новая коронавирусная инфекция COVID 19, тяжёлая форма, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония". Кроме того, пациент имел заболевания сердечно-сосудистой системы. С 23 апреля он был подключён к аппарату ИВЛ.

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"Диагноз подтверждён экспертизой. Выражаем соболезнование родным и близким", - добавила Галимова.

Она также призвала всех жителей республики соблюдать режим самоизоляции.

В настоящее время в Татарстане подтверждено 697 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 78 человек.