В Татарстане умер первый пациент с COVID-19

КАЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Первый случай смерти пациента с коронавирусом подтверждён в Татарстане, заболевание у мужчины 1950 года рождения протекало в тяжелой форме, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"В Республике Татарстан первое подтверждение смерти пациента с COVID-19. 27 апреля в набережночелнинской больнице скончался мужчина 1950 года рождения", - сказала Галимова журналистам.
По информации Галимовой, 13 апреля мужчина был госпитализирован в набережночелнинскую инфекционную больницу, с 15 апреля находился на стационарном лечении в городской больнице N2 с диагнозом "новая коронавирусная инфекция COVID 19, тяжёлая форма, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония". Кроме того, пациент имел заболевания сердечно-сосудистой системы. С 23 апреля он был подключён к аппарату ИВЛ.
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"Диагноз подтверждён экспертизой. Выражаем соболезнование родным и близким", - добавила Галимова.
Она также призвала всех жителей республики соблюдать режим самоизоляции.
В настоящее время в Татарстане подтверждено 697 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 78 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф