В Северной Осетии выявили 121 новый случай коронавируса

ПЯТИГОРСК, 28 апр - РИА Новости. Еще 121 случай заражения коронавирусом выявлен в Северной Осетии за сутки, общее число заболевших достигло 670 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

По информации управления Роспотребнадзора по региону на понедельник, число зараженных увеличилось на 148 и достигло 549 человек.

"По данным на 8.00 мск в Северной Осетии зарегистрировано 670 (+121 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией", - сообщает ведомство.

По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. СК отмечал, что митингующими публично были выдвинуты требования об отставке главы и правительства республики Северная Осетия-Алания. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.

После митинга главврач республиканской больницы Астан Митциев заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19". Спустя неделю заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сообщила, что рост зараженных в регионе может быть связан с прошедшим во Владикавказе несанкционированным митингом.