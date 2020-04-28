Минэнерго гарантирует отсутствие дефицита топлива в России

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минэнерго гарантирует, что в России не будет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак

"... чтобы в будущем не допустить несоразмерного сокращения предложения на рынке нефтепродуктов, Минэнерго России в режиме реального времени мониторит ситуацию с наличием необходимых запасов топлива во всех регионах страны. При любом развитии ситуации мы гарантируем, что дефицита не будет", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

Он напомнил, что из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом, в апреле в некоторых регионах спрос на бензин в рознице был ниже на 40–50%, спрос на дизельное топливо - примерно на 30%. На этом фоне выпуск бензина в РФ в апреле снизился на 16%, а производство дизельного топлива, напротив, увеличилось на 6–7%, отметил министр.

Новак рассчитывает, что в течение года рынок не столкнется с резкими колебаниями цен на топливо. "Для этого созданы необходимые налоговые и регуляторные инструменты", - сказал он.