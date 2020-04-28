В Калужской области рассказали о новых случаях коронавируса

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Диагноз COVID-19 в минувшие сутки подтвердился еще у 66 жителей Калужской области, общее число заболевших выросло до 772 человек, сообщило правительство региона.
Днем ранее заболевших было 706 человек.
"Данные областного оперативного штаба на 28 апреля: зарегистрировано 772 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
На лечении находятся 732 человека.
Увеличилось число выздоровевших – их теперь 32 человека. Восемь пациентов скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.