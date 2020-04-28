В Москве более 87% новых заболевших коронавирусом младше 65 лет

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 87% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет, 7% среди заболевших - дети, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 3075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 48 426 случаев коронавируса.
"42,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38% – от 46 до 65 лет, 8% - от 66 до 79 лет, еще 4,5% – старше 80 лет. Также 7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением",- говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф