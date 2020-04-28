В Ингушетии число жертв коронавируса достигло 19

НАЛЬЧИК, 28 апр – РИА Новости. Еще один больной Еще один больной коронавирусом скончался в Ингушетии , число жертв инфекции в республики выросло до 19 человек, количество заболевших превысило 600 человек, выздоровели за сутки пять пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии 590 заболевших коронавирусом, скончались 18 больных, в том числе муфтий республики, выздоровели 97 человек.

"По состоянию на 28 апреля по результатам исследований выявлено 633 пробы, положительных на COVID-2019. Умерших за сутки – один, всего – 19 человек. Выздоровевших за сутки - 5 человек, всего – 102", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в республике госпитализированы 448 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 288 пациентов.

"Шестьдесят пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 13 человек – на аппаратах ИВЛ", - уточняет ведомство.

Все остальные с подозрением и подтверждением на COVID-2019 в виду удовлетворительного состояния наблюдаются медиками на дому. Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 1385 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 794 человека.