В Курской области выявили 65 новых случаев коронавируса

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Курской области за сутки выросло на 65 - до 590 человек, сообщает во вторник областная администрация.
"По данным на 28 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 590 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением находятся 518 пациентов, из них 397 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях.
"Всего выписано 66 пациентов, из них 20 – в минувшие сутки", - информируют власти.
Ранее сообщалось о шести скончавшихся пациентах.
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