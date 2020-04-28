В Курской области выявили 65 новых случаев коронавируса

"По данным на 28 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 590 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Под медицинским наблюдением находятся 518 пациентов, из них 397 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях.