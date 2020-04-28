В Сингапуре выявили 528 новых случаев коронавируса

"По состоянию на 28 апреля министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 528 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.

Общее число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 14 951. Минздрав отмечает, что большинство заразившихся – это иностранные рабочие, проживающие в общежитиях. За все время в Сингапуре скончались 12 зараженных коронавирусом.