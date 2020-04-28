В Сингапуре выявили 528 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 14,9 тысячи, за сутки выявлено 528 новых случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 28 апреля министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 528 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.
Общее число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 14 951. Минздрав отмечает, что большинство заразившихся – это иностранные рабочие, проживающие в общежитиях. За все время в Сингапуре скончались 12 зараженных коронавирусом.
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