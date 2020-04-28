В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году

МУРМАНСК, 28 апр — РИА Новости. В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
Как пишет издание, 70-летнего Хагена обвиняют в убийстве или соучастии в убийстве его супруги Энн-Элизабет.
Норвежский миллионер Том Хаген
Главной уликой, обнаруженной в доме Хагенов, были несколько листков с сообщениями на ломаном норвежском, которые изучали лингвисты и криминалисты. В записках шла речь о том, что произойдет с женщиной, если об этом деле станет известно, а также о выкупе в девять миллионов евро в криптовалюте.
Как отмечает издание, полицейские машины с включенными мигалками в 8:30 утра заблокировали автомобиль Хагена, который направлялся на работу. Газете не удалось получить комментарий полицейских, однако те пообещали провести пресс-конференцию в ближайшее время.
Том Хаген — инженер и основатель энергетической компании Elkraft AS. Основной его бизнес — энергетика и инвестиции в недвижимость. В прошлом году журнал "Капитал" поставил Хагена на 172-е место в списке самых богатых людей Норвегии. Его состояние оценивается в 1,7 миллиарда крон (примерно 200 миллионов долларов).
10 августа 2018, 13:08СМИ: убившего журналистку датского изобретателя Мадсена избили в тюрьме