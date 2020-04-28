В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году

Главной уликой, обнаруженной в доме Хагенов, были несколько листков с сообщениями на ломаном норвежском, которые изучали лингвисты и криминалисты. В записках шла речь о том, что произойдет с женщиной, если об этом деле станет известно, а также о выкупе в девять миллионов евро в криптовалюте.