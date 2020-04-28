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https://ria.ru/20200428/1570666624.html
В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году
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РИА Новости

В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году

10:51 28.04.2020 (обновлено: 13:20 28.04.2020)
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© AFP 2020 / NTB scanpix/Vidar RuudПолицейская лента у дома норвежского миллиардера Тома Хагена
Полицейская лента у дома норвежского миллиардера Тома Хагена
© AFP 2020 / NTB scanpix/Vidar Ruud
МУРМАНСК, 28 апр — РИА Новости. В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
Как пишет издание, 70-летнего Хагена обвиняют в убийстве или соучастии в убийстве его супруги Энн-Элизабет.
© AFP 2020 / NTB scanpix/Torbjorn OlsenНорвежский миллионер Том Хаген
Норвежский миллионер Том Хаген
© AFP 2020 / NTB scanpix/Torbjorn Olsen
Норвежский миллионер Том Хаген
Она пропала утром 31 октября 2018 года из дома в Лиллестрёме в окрестностях Осло. Правоохранители, в том числе специалисты Европола и Интерпола, никаких следов женщины найти не смогли. Примерно через десять недель норвежская полиция сообщила, что злоумышленники потребовали выкуп.
Главной уликой, обнаруженной в доме Хагенов, были несколько листков с сообщениями на ломаном норвежском, которые изучали лингвисты и криминалисты. В записках шла речь о том, что произойдет с женщиной, если об этом деле станет известно, а также о выкупе в девять миллионов евро в криптовалюте.
Как отмечает издание, полицейские машины с включенными мигалками в 8:30 утра заблокировали автомобиль Хагена, который направлялся на работу. Газете не удалось получить комментарий полицейских, однако те пообещали провести пресс-конференцию в ближайшее время.
Том Хаген — инженер и основатель энергетической компании Elkraft AS. Основной его бизнес — энергетика и инвестиции в недвижимость. В прошлом году журнал "Капитал" поставил Хагена на 172-е место в списке самых богатых людей Норвегии. Его состояние оценивается в 1,7 миллиарда крон (примерно 200 миллионов долларов).
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ЕврополИнтерполОслоНорвегияСШАВ мире
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