ФосАгро помогает регионам присутствия в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Компания " . Компания " ФосАгро " приобрела для Апатитско-Кировской центральной городской больницы два автомобиля скорой помощи, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба компании.

Теперь больница располагает 13 автомобилями скорой помощи, оборудованными ИВЛ.

Кроме того, ФосАгро оказала содействие в оборудовании ПЦР-лаборатории для тестирования коронавируса в Балаковской районной поликлинике. Предполагается, что к проведению тестирования лаборатория сможет приступить уже в конце апреля.

Пресс-служба напоминает, что ФосАгро с начала марта реализует стратегию противодействия COVID-19, которая разработана при участии научных консультантов – специалистов в области инфекционных заболеваний. Стратегия включает постоянно расширяющийся комплекс профилактических мер и нацелена на защиту не только работников компании и подрядных организаций, но и всех жителей городов присутствия.

В рамках этой стратегии планомерная помощь оказывается медицинским учреждениям, что способствует повышению защищенности жителей городов присутствия в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Закупаются необходимые для борьбы с коронавирусом оборудование и средства защиты. В первую очередь речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторах, фильтрующих масках, защитных очках и костюмах инфекционной защиты, средствах дезинфекции. Компания направила в регионы присутствия 1600 экспресс-тестов и реактивов для проведения тестирования на коронавирус жителей городов присутствия и своих работников. Ожидается поставка дополнительной партии до 10 тысяч российских тест-систем.