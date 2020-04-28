МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. МВД подготовило новый Кодекс этики и служебного поведения полицейских. Соответствующий МВД подготовило новый Кодекс этики и служебного поведения полицейских. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В частности, полицейским предписывается "соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона". Они также должны избегать публичного участия в азартных играх, употребления наркотиков и психотропных веществ в немедицинских целях, а также алкоголя накануне и во время выполнения служебных обязанностей.

Отдельно прописаны и правила поведения полицейских в соцсетях. Так, например, они не должны высказывать суждения и оценки в отношении государственных органов, должностных лиц, политических партий и других общественных объединений, профессиональных или социальных групп, если только это не входит в их должностные обязанности.

Кроме того, полицейским не рекомендуется размещать в интернете фото и видео, позволяющие определить его персональные данные или принадлежность к структурам МВД — опять-таки, если это не связано с выполнением служебных обязанностей.

Кодекс также предписывает полицейским признавать приоритет государственных и служебных интересов над личными.

При этом какого-либо взыскания за нарушение тех или иных этических норм в проекте не предусматривается.