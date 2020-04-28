В России около 52 тысяч фронтовиков получат мобильные телефоны

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 52 тысяч фронтовиков в России получат мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью, сообщил замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.
Ранее в ЕР предложили обеспечить каждого фронтовика и инвалида Великой Отечественной войны, живущих в России, бесплатным сотовым телефоном. Операторы большой четверки, ведущие телекоммуникационные компании, поддержали эту инициативу.
"В общей сложности такими телефонами по стране будут обеспечены порядка 52 тысяч человек. Они не только получат эти телефоны бесплатно, но и каждый из этих телефонов будет подключен с пожизненным лимитом. Но при условии, что все звонки будут происходить только на территории РФ", - рассказал Хинштейн на заседании оргкомитета "Наша Победа".
21 апреля, 15:00Соблюдая самоизоляцию: ветерана поздравили онлайн-парадомНеобычный парад для фронтовика Михаила Павловича Чечулина устроили военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Прямо под балконом дома, где жил ветеран, была установлена машина с экраном, на котором шла прямая трансляция персонального плац-концерта и прохождение взвода роты Почетного караула.