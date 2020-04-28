В России около 52 тысяч фронтовиков получат мобильные телефоны

"В общей сложности такими телефонами по стране будут обеспечены порядка 52 тысяч человек. Они не только получат эти телефоны бесплатно, но и каждый из этих телефонов будет подключен с пожизненным лимитом. Но при условии, что все звонки будут происходить только на территории РФ", - рассказал Хинштейн на заседании оргкомитета "Наша Победа".