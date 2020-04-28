Стало известно, кто заменит Александра Васильева в "Модном приговоре"

Очередные съемки пройдут 28 апреля. Первые пять выпусков модным судьей поработает Дибров (программа с его участием выйдет уже 29 апреля), следующие пять — Пельш. Как отмечает издание, ведущие с удовольствием согласились подменить заболевшего коллегу.