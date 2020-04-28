Стало известно, кто заменит Александра Васильева в "Модном приговоре"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Дмитрий Дибров и Валдис Пельш временно заменят переболевшего коронавирусной инфекцией Александра Васильева на посту ведущего передачи "Модный приговор" на Первом канале. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Очередные съемки пройдут 28 апреля. Первые пять выпусков модным судьей поработает Дибров (программа с его участием выйдет уже 29 апреля), следующие пять — Пельш. Как отмечает издание, ведущие с удовольствием согласились подменить заболевшего коллегу.
Александра Васильева госпитализировали с пневмонией в начале апреля. Тест на коронавирус оказался положительным, и его отправили лечиться в инфекционную больницу в Коммунарке. На прошлой неделе его выписали, но пока он восстанавливается дома и не может приступить к работе.
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