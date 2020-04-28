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2020-04-28T14:31
https://ria.ru/20200428/1570666033.html
Не сезон: запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570664718_0:137:2679:1644_1036x0_80_0_0_11e5b0b750e3b130cf43fd7e5ffb3ba9.jpg
РИА Новости

Не сезон: запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса

14:23 28.04.2020 (обновлено: 14:31 28.04.2020)
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В Москве нынешней весной не заработали фонтаны: старту сезона помешала сложная эпидемиологическая обстановка. Город, замерший в ожидании, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Запуск фонтанов в Москве всегда был одним из самых ожидаемых событий весны.

Неработающий фонтан Похищение Европы на площади Киевского вокзала. Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
1 из 8

Запуск фонтанов в Москве всегда был одним из самых ожидаемых событий весны.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В конце апреля около 600 городских фонтанов начинали работать одновременно.

Неработающий фонтан Похищение Европы на площади Киевского вокзала. Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
2 из 8

В конце апреля около 600 городских фонтанов начинали работать одновременно.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В этом году специалисты подготовили фонтанные комплексы к открытию.

Неработающий фонтан перед Государственным академическим Большим театром (ГАБТ) на Театральной площади. Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
3 из 8

В этом году специалисты подготовили фонтанные комплексы к открытию.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Фонтаны расконсервировали после зимы, проверили, почистили, промыли и покрасили.

Неработающий фонтан перед Государственным академическим Большим театром (ГАБТ) на Театральной площади. Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
4 из 8

Фонтаны расконсервировали после зимы, проверили, почистили, промыли и покрасили.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Однако из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции старт сезона пришлось отложить.

Неработающий фонтан перед Государственным академическим Большим театром (ГАБТ) на Театральной площади. Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
5 из 8

Однако из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции старт сезона пришлось отложить.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Когда заработают фонтаны, пока неизвестно.

Неработающий фонтанный комплекс на Манежной площади. Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
6 из 8

Когда заработают фонтаны, пока неизвестно.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Решение городские власти будут принимать с учетом эпидемиологической обстановки.

Неработающий фонтанный комплекс на Манежной площади. Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
7 из 8

Решение городские власти будут принимать с учетом эпидемиологической обстановки.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Неработающий фонтанный комплекс на Манежной площади.

Неработающий фонтанный комплекс на Манежной площади. Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
8 из 8

Неработающий фонтанный комплекс на Манежной площади.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
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Коронавирус в РоссииФонтаныМоскваФото
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