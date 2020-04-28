Не сезон: запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса

Запуск фонтанов в Москве всегда был одним из самых ожидаемых событий весны.
Запуск фонтанов в Москве всегда был одним из самых ожидаемых событий весны.
В конце апреля около 600 городских фонтанов начинали работать одновременно.
В конце апреля около 600 городских фонтанов начинали работать одновременно.
В этом году специалисты подготовили фонтанные комплексы к открытию.
В этом году специалисты подготовили фонтанные комплексы к открытию.
Фонтаны расконсервировали после зимы, проверили, почистили, промыли и покрасили.
Фонтаны расконсервировали после зимы, проверили, почистили, промыли и покрасили.
Однако из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции старт сезона пришлось отложить.
Однако из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции старт сезона пришлось отложить.
Когда заработают фонтаны, пока неизвестно.
Решение городские власти будут принимать с учетом эпидемиологической обстановки.
Решение городские власти будут принимать с учетом эпидемиологической обстановки.
Неработающий фонтанный комплекс на Манежной площади.
Неработающий фонтанный комплекс на Манежной площади.