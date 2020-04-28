В Минздраве обсудили новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Проект новой версии методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса обсудили на консилиуме в Минздраве, по результатам совещания поручено доработать ряд разделов в соответствии с последними полученными данными, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

"В Минздраве России под председательством министра здравоохранения Михаила Мурашко в формате видеоконференции прошел мультидисциплинарный консилиум, на котором обсуждался проект новой версии методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Участие в обсуждении приняли главные внештатные специалисты Минздрава России, представители федеральных дистанционных реанимационно-консультационных центров, ведущих федеральных и региональных клиник, а также те, кто ежедневно оказывает помощь больным с корононавирусной инфекцией, уточнили в пресс-службе.

"По результатам обсуждения рабочей группе было поручено доработать ряд разделов в соответствии с последними клиническими данными по безопасности и эффективности методов диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией", - отметили в пресс-службе.