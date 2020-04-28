Сахалинский депутат объяснил фото на природе во время самоизоляции

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апр – РИА Новости. Депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин, комментируя РИА Новости фото в компании на природе, заявил, что снимок был сделан в рамках патриотической акции при соблюдение всех мер безопасности.

На снимке в одном из интернет-изданий запечатлена группа островитян, в их числе и местные депутаты, которые, по мнению журналистов, не соблюдают социальную дистанцию, не носят медицинские маски и не находятся дома.

"Накануне 9 Мая мы ежегодно проводим патриотическую акцию на мысе Крильон – приезжаем, чтобы почтить память воинов, погибших при освобождении Южного Сахалина в 1945 году", - рассказал парламентарий.

По словам Шарифулина, не стали нарушать традицию и в этом году.

"Поездку сложно назвать развлекательной, так как памятник погибшим расположен в труднодоступном районе в самой южной части Сахалина — на мысе Крильон. Дорога туда занимает более 8 часов в один конец. Естественно, мы соблюдали все меры безопасности, необходимые в условиях режима повышенной готовности, введенной в регионе в связи с пандемией коронавирусной инфекции", - сказал депутат, добавив, что чтить память погибших на войне солдат важно, поэтому от проведения акции он с единомышленниками не откажется и впредь.

В настоящее время в регионе действует режим самоизоляции, введенный указом губернатора с 31 марта до 1 мая. По данным оперштаба, на Сахалине официально подтверждено 22 случая заболевания COVID-19, 19 человек вылечились, трое остаются в медучреждении. У одного пассажира с рейса Бангкок — Южно-Сахалинск, прибывшего на остров 27 апреля, экспресс-тест показал положительный результат, анализ пока уточняется.