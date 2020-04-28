Сочи готовится к курортному сезону, который наступит после пандемии

Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи

СОЧИ, 28 апр – РИА Новости. Подготовка к курортному сезону в Сочи продолжается, несмотря на закрытие из-за коронавируса гостиниц и санаториев, сообщает администрация города.

В Сочи с 28 марта из-за угрозы распространения коронавируса отелям, здравницам и малым средствам размещения запрещено бронировать номера и заселять туристов до 1 июня. Власти Кубани с 31 марта ввели карантин, предполагающий полный запрет на передвижение по территории края как пешком, так и на транспорте. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции.

"Режим карантина, безусловно, внес свои коррективы в части взаимодействия с сопутствующими сервисами и аутсорсинговыми партнерами. Тем не менее, каждый руководитель выстраивает сегодня работу таким образом, чтобы максимально быстро войти в режим функционирования после снятия всех ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса", — сообщил замначальника управления курортов и туризма администрации города Сергея Домората.

По его словам, крупные объекты отрасли продолжают работы по благоустройству и содержанию территорий. Летом на курорте будут функционировать 190 пляжных территорий, 82 из которых – муниципальные.