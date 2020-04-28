В Костромской области число случаев коронавируса выросло до 180

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Общее число инфицированных COVID-19 в Костромской области выросло до 180 человек, после того как в минувшие сутки подтвердились диагнозы еще у 22 человек, сообщила администрация региона.
"Ещё 22 жителя Костромской области заболели коронавирусной инфекцией. Большинство случаев заболеваний связаны с контактами с людьми, прибывшими из других регионов страны (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) и нарушением норм самоизоляции. По состоянию на 28 апреля в Костромской области коронавирус выявлен и подтвержден у 180 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по всем диагностированным случаям заболевания специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологические расследования. Все заболевшие изолированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Власти информируют, что увеличилось и число выздоровевших – до 20 человек, после того как в минувшие сутки выписали девять пациентов.
Ранее сообщалось о трех скончавшихся в регионе.
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