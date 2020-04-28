В Костромской области число случаев коронавируса выросло до 180

"Ещё 22 жителя Костромской области заболели коронавирусной инфекцией. Большинство случаев заболеваний связаны с контактами с людьми, прибывшими из других регионов страны (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) и нарушением норм самоизоляции. По состоянию на 28 апреля в Костромской области коронавирус выявлен и подтвержден у 180 человек", - говорится в сообщении.