В Перми выявили коронавирус у пациентки, умершей в клинике "РЖД-Медицина"

ПЕРМЬ, 28 апр - РИА Новости. Диагноз COVID-19 посмертно поставлен третьему пациенту клиники "РЖД-Медицина" Свердловской железной дороги в Перми, это женщина, причиной её смерти стали сопутствующие заболевания, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса.
Ранее в пермской клинике "РЖД-Медицина" была зафиксирована и локализована вспышка коронавирусной инфекции. В течение прошлой недели там зарегистрировано 48 случаев заражения COVID-19: заболели 11 сотрудников и 37 пациентов. Кроме того, 27 апреля, коронавирус был определен посмертно еще у двух пациентов.
"За сутки один новый случай зафиксирован посмертно у одного из скончавшихся пациентов ведомственной клиники СвЖД "РЖД-Медицина", у нее были сопутствующие заболевания, которые и стали основной причиной летального исхода", — указано в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае умерли семь пациентов с коронавирусом, 67 человек выздоровели. Общее количество подтверждённых случаев заболевания составляет 454. На лечении в специализированных больницах находятся 257 пациентов, еще 123 заразившихся, у которых болезнь протекает без симптомов, изолированы на дому под ежедневным наблюдением медиков.
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