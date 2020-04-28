В Перми выявили коронавирус у пациентки, умершей в клинике "РЖД-Медицина"

Ранее в пермской клинике "РЖД-Медицина" была зафиксирована и локализована вспышка коронавирусной инфекции. В течение прошлой недели там зарегистрировано 48 случаев заражения COVID-19: заболели 11 сотрудников и 37 пациентов. Кроме того, 27 апреля, коронавирус был определен посмертно еще у двух пациентов.