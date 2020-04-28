В Грузии число зараженных коронавирусом выросло до 511 человек

ТБИЛИСИ, 28 апр – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 511, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны.
В понедельник сообщалось о 496 инфицированных.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 511, среди них выздоровели - 156, смертельных случаев - шесть, в режиме карантина находятся 5083 человек, под наблюдением 558, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - сообщается на сайте.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая. С понедельника в стране начали снимать ряд ограничений, введённых в рамках ЧП.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.