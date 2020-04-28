В Грузии число зараженных коронавирусом выросло до 511 человек

"Подтвержденных случаев инфицирования – 511, среди них выздоровели - 156, смертельных случаев - шесть, в режиме карантина находятся 5083 человек, под наблюдением 558, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - сообщается на сайте.