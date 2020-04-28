В Польше столетний партизан выздоровел после заражения коронавирусом

"Пан Станислав Бигос – столетний выздоровевший из госпиталя МВД – бывший партизан и пожарный", - написала она в Twitter , разместив фотографию ветерана.

По последним данным, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше составляет почти 12 тысяч, 563 человека скончались.

Я работаю, так что не чувствуется самоизоляции

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии. Правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.