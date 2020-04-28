В Польше столетний партизан выздоровел после заражения коронавирусом

ВАРШАВА, 28 апр – РИА Новости. Столетний бывший польский партизан Станислав Бигос выздоровел после заражения коронавирусом в Варшаве, сообщила представитель Центрального клинического госпиталя МВД страны Ивона Солтыс.
"Пан Станислав Бигос – столетний выздоровевший из госпиталя МВД – бывший партизан и пожарный", - написала она в Twitter, разместив фотографию ветерана.
Pan Stanisław Bigos 100 - letni ozdrowieniec z CSK @MSWiA_GOV_PL ❤️ były partyzant i strażak. Panie Stanisławie życzymy zdrowia, pogody ducha i sił. @pobozy @MSWiA_GOV_PL pic.twitter.com/Ig7gzlMKKS— Iwona Sołtys (@iwona_sol) April 27, 2020
По последним данным, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше составляет почти 12 тысяч, 563 человека скончались.
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В настоящее время в Польше введен режим эпидемии. Правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.
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